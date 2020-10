Un plant de cannabis. (illustration) — MIGUEL MEDINA / AFP

Une semaine après la découverte de plants de cannabis dans les vastes jardins de la Collectivité de Corse (CDC) à Ajaccio, neuf autres plants ont été trouvés au même endroit, a-t-on appris vendredi auprès du parquet. Suite à une première découverte, la semaine dernière, la Collectivité a décidé de faire du nettoyage dans cet espace laissé un peu à l’abandon et a trouvé neuf autres plants identiques aux premiers et présentant la même maturité, a précisé la procureure de la République d’Ajaccio Carine Greff, en confirmant une information de France 3 Via Stella.

« Il s’agit de la même plantation », a-t-elle ajouté, indiquant que les plants avaient été saisis et détruits et que l’enquête de la direction départementale de la sécurité publique se poursuivait pour identifier l’auteur des plantations. La semaine dernière, la direction générale des services de la CDC avait indiqué avoir porté plainte suite à cette curieuse trouvaille, assurant avoir « une tolérance zéro » pour ce genre de découverte.

En novembre 2019, 75 grammes de cannabis, une balance et une poudre non identifiée, avaient déjà été découverts dans le faux plafond d’un bureau de la Collectivité de Corse à Ajaccio. L’enquête avait également été confiée à la direction départementale de la sécurité publique.