Un camion de pompier devant un service d'urgences (image d'illustration). — LOIC VENANCE / AFP

Une rixe a éclaté lors de la tentative de vol du véhicule. Le conducteur s’est emparer du couteau de ses agresseurs et a retourné l’arme contre eux. Dans la bagarre, il a touché mortellement l’un des deux jeunes hommes.

Les trois protagonistes de cette affaire ne se connaissent pas, tous sont bien connus des services de police. Le choix de voler ce véhicule semble être dû au hasard.

« La difficulté de cette affaire, c’est que tous les protagonistes semblent être à la fois auteurs et victimes », résume une source policière. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme a été placé en garde à vue, soupçonné d’avoir tué à l’arme blanche l’un des deux hommes qui tentait, semble-t-il, de lui dérober sa voiture et d’avoir grièvement blessé son complice, a appris 20 Minutes de sources policières. Comble de l’imbroglio : le véhicule avait lui-même été signalé comme volé dans le sud de la France il y a une quinzaine de jours.

L’affaire démarre vers 00h30 dans une rue calme de Thiais, dans le Val-de-Marne. Selon les premiers éléments de l’enquête, un couple patientait près d’une BMW noire en attendant une tierce personne lorsque deux jeunes hommes - l’un âgé de 18 ans, l’autre qui venait de fêter ses 17 ans - les menacent avec une arme blanche. Malgré leur jeune âge, tous deux ont un casier judiciaire extrêmement chargés. Vol, association de malfaiteurs, extorsion, escroquerie, violences… Mais leur victime, âgée de 21 ans et lui-même très défavorablement connu des services de police, refuse de se laisser faire et d’abandonner son véhicule.

Pris en chasse dans les rues de Thiais

Une rixe éclate alors. La jeune femme essuie plusieurs coups de poing, le conducteur de la BMW est blessé à la main mais s’empare du couteau et retourne l’arme contre ses agresseurs. Il assène à l’un des deux – le jeune majeur – quatre coups dans le thorax, dont l’un atteindra le cœur, puis poursuit le second dans les rues de Thiais, le blessant grièvement à l’épaule. L’homme monte alors dans le véhicule d’un automobiliste qui, semble-t-il, n’est pas lié aux faits, avant de prévenir les secours. Malgré une tentative de réanimation, la victime blessée au thorax a été déclarée morte une heure après les faits. Les deux hommes blessés ont été pris en charge à l’hôpital. Les trois protagonistes – le couple et le mineur – ont été placés en garde à vue. Une autopsie a lieu ce vendredi après-midi

L’enquête a été confiée par le parquet de Créteil à la police judiciaire du Val-de-Marne. Selon les premiers éléments, les différents protagonistes ne se connaissaient pas – exception faite du couple – et il semble que le choix de voler ce véhicule soit dû au hasard. La piste d’un règlement de compte​, si elle n’est pas formellement écartée, n’est pas privilégiée.