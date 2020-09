FOUS DU VOLANT Ils ont réussi à démarrer l'engin mais ne sont pas allés plus loin que le terminus des Aubiers

Un bus dans le quartier des Aubiers à Bordeaux, le 23 octobre 2014 — M.BOSREDON

Ils ont voulu profiter de la pause du conducteur pour essayer de lui voler son bus. Une quinzaine d’individus est montée dans un bus, samedi après-midi au terminus des Aubiers à Bordeaux, « puis ils ont démarré l’engin et ont tenté de sortir du terminus » indique ce dimanche Keolis Bordeaux Métropole à 20 Minutes. Il s’agissait d’un bus de la ligne 35, précise Sud Ouest qui a révélé l'affaire.

« En sortant, ils ont arraché des potelets et n’ont pu faire que quelques mètres » indique encore Keolis Bordeaux Métropole. Ils ont alors abandonné le bus, endommagé entre autres au niveau du pare-chocs, et ont pris la fuite. Personne n’a été blessé. La sûreté du réseau TBM et la police sont intervenus sur place.

Une enquête a été ouverte, et les investigations vont se poursuivre ce lundi.