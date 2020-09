Illustration d'un gendarme lors d'une opération de recherche de personne disparue, ici à Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Depuis jeudi après-midi, la forêt entre Nancray et Gennes, dans le Doubs, fait l’objet d’âpres recherches. Une quinzaine de gendarmes et un hélicoptère ont été mobilisés afin de retrouver l’agresseur présumé d’une joggeuse, selon L'Est Républicain.

Les faits se seraient déroulés vers 14 heures. La victime s’en serait sortie indemne mais avec quelques égratignures, selon le quotidien régional. Avant cela, elle aurait croisé deux femmes « qui se dirigeaient en direction de Nancray », selon la gendarmerie du Doubs, qui lancé jeudi soir un appel à témoins.

Toute personne étant susceptible de fournir quelque élément intéressant l’enquête est priée de contacter la gendarmerie de Besançon-Tarragnoz, au 03.81.81.32.23.