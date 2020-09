Illustration d'un véhicule de secours des pompiers. Ici en Ille-et-Vilaine. — C. Allain / 20 Minutes

Le drame s’est produit, mardi vers 15 heures, à Rombach-le-Franc, dans le Haut-Rhin. Deux ouvriers étaient en plein chantier d’entretien sur une ligne électrique lorsque leur nacelle sur chenilles a basculé, selon Vosges Matin.

Les deux hommes ont chuté d’une dizaine de mètres et l’un d’entre eux, âgé de 55 ans, est mort sur le coup. Son collègue de 51 ans a lui été grièvement blessé et transporté d’urgence à l’hôpital de Colmar. Des premiers soins lui avaient été prodigués par un troisième salarié de l’entreprise, également présent sur place et qui a pu prévenir les secours.

Une enquête a été ouverte afin de comprendre l’origine de ce drame.