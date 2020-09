Le Gard a été touché par de violentes inondations, notamment à Valleraugue. — D. Tral / Météo Languedoc

Trois jours après les violentes intempéries qui ont touché le Gard, ce week-end, le corps d’un homme de 56 ans, porté disparu, a été retrouvé par les sapeurs- pompiers. Le cadavre de cet employé municipal du Val d’Aigoual, l’une des communes durement touchées par l’épisode cévenol, a été découvert ce mardi matin.

La brigade d’identification judiciaire de la gendarmerie nationale vient de confirmer l’identité de l’homme signalé disparu dimanche, indique la préfecture du Gard.

L’aide-soignante reste introuvable

Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver l’autre personne disparue ce week-end. Cette aide-soignante de 64 ans, qui circulait en voiture près de l’Hérault, en crue, est introuvable depuis samedi, en début d’après-midi.

« Plus le temps passe, plus on est pessimiste quant à sa survie. Il faudrait un miracle pour qu’on la retrouve vivante maintenant », avait indiqué, ce week-end, le préfet Didier Lauga. « Nous avons localisé son véhicule plusieurs kilomètres en aval du point où il avait été emporté par les eaux. Les opérations de recherche continuent. Au sol, avec le personnel spécialisé dans le sauvetage en eaux vives, des équipes cynotechniques, et également par vecteur aérien avec des hélicoptères de la sécurité civile », avait rajouté le capitaine des sapeurs-pompiers du Gard, Ludovic Billa.

Dans le département, certaines communes du Gard ont subi de très lourds dégâts, notamment Valleraugue. Dans certains coins des Cévennes, jusqu’à 700 mm de pluie sont tombés en quelques heures, entraînant de fortes crues.