Elisabeth, victime de trois hommes, montre son oeil au beurre noir. — Capture d'écran Dailymotion

Ses mots sont forts. A la hauteur des violences vécues vendredi, « entre 13 et 15 heures près de la presqu’Île André Malraux », à Strasbourg. Elisabeth, 22 ans, rentrait alors chez elle lorsqu’elle a été victime de trois hommes, rapporte France Bleu Alsace. Résultat : un œil au beurre noir, pas de fracture mais un réel traumatisme.

« Un des trois hommes dit "regarde cette pute en jupe". Je réponds sans insulte et là, un des autres me dit "ta gueule salope, tu baisses les yeux et tu te tais". Et là, un m’attrape par le bras, le deuxième par l’autre bras et le troisième me donne un coup au visage », a-t-elle témoigné auprès à la radio locale, également choquée par l’attentisme des témoins à ce moment-là. « Il y avait environ 15 personnes autour et il n’y a eu aucune réaction. Ni avant, ni pendant, ni après, ni maintenant […] Comme si personne n’avait rien vu et que rien ne s’était jamais passé. Ça me révolte. »

« Si quelqu’un reconnaît la scène ou me reconnaît… »

Dans le but de « retrouver ces gens, parce qu’ils sont capables de faire ce qu’ils m’ont fait à des filles plus jeunes et à d’autres femmes », l’étudiante lance un appel à témoins. « Si quelqu’un reconnaît la scène ou me reconnaît, j’aimerais bien qu’il se manifeste, même anonymement. »