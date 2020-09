VIOLENCES La police est intervenue en gare de Fleury-les-Aubrais mardi après-midi pour interpeller un individu « dépourvu de masque » et « présentant les signes extérieurs apparents de l’ivresse »

Une voiture de police à Lille. (illustration) — PHILIPPE HUGUEN / AFP

Après l’interpellation filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, mardi, d’un homme non masqué en gare de Fleury-les-Aubrais (Loiret), l’Inspection générale de la police nationale ( IGPN) a été saisie ce mercredi, a annoncé le procureur de la République d’Orléans.

« Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux depuis cette interpellation montre (…) des faits susceptibles de constituer le délit de violences volontaires commises par personne dépositaire de l’autorité publique », a indiqué la magistrate, Emmanuelle Bochenek-Puren.

Sans masque et ivre

Selon le parquet, la police est intervenue en gare des Aubrais mardi après-midi, alors qu’un individu « dépourvu de masque » et « présentant les signes extérieurs apparents de l’ivresse » avait été signalé dans le train Paris-Toulouse.

Lors de l’intervention des policiers, l’homme a refusé de mettre son masque et de descendre du compartiment, « puis a résisté violemment à son interpellation avant de brandir une arme blanche et de tenter de porter un coup aux fonctionnaires », selon le parquet. Selon la République du Centre, le voyageur mis en cause serait un citoyen britannique.

L’homme plaqué au sol plusieurs minutes

Interpellé, il a été placé en garde à vue pour violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique. Son état de santé était « compatible avec cette mesure », a précisé Emmanuelle Bochenek-Puren.

Sur plusieurs vidéos filmées depuis le train et diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir l’homme plaqué au sol sur le quai par deux policiers, dont l’un avait sorti une arme. Le policier armé appuie vigoureusement avec le pied, pendant plusieurs dizaines de secondes, sur la tête de l’interpellé, tenu au sol par l’autre fonctionnaire. Les deux policiers semblent ensuite apporter les premiers soins au Britannique, blessé au bras droit.