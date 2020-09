ENQUETE Le mineur a été interpellé par une patrouille de gendarmerie, et se trouve en garde à vue

Les faits se sont déroulés vers 12h30, dans un lycée de Saint-Médard-en-Jalles, dans la banlieue de Bordeaux​, indique ce mercredi la gendarmerie. Un adolescent a tenté de pénétrer dans l’enceinte du lycée d’enseignement professionnel Jehan-Duperier selon Sud Ouest, avec un fusil. Immédiatement alertés, les gendarmes sont intervenus sur place, et ont interpellé le jeune homme, alors qu’il ressortait de l’établissement. Il s’avère que l’arme était non chargée.

« Il n’y a eu aucun blessé » assure la gendarmerie à 20 Minutes. L’audition du jeune homme était en cours en début d’après-midi, et on ne savait pas encore pour quelle raison il s’est rendu armé dans cet établissement.

L'affaire fait en tout cas grand bruit sur les réseaux sociaux. Selon plusieurs témoignages, l'individu, un jeune homme dont on ne sait pas encore s'il est mineur ou majeur, se serait présenté devant l'établissement une première fois en voiture, et aurait percuté le mur d'une maison. Il serait revenu une seconde fois, cette fois-ci avec un fusil non chargé à la main.