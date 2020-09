Illustration police — G. Varela / 20 Minutes

Espérait-il fuir la police en se jetant dans la Seine ? Un homme de 35 ans – identifié comme un cousin d’Adama Traoré – s’est noyé dans la nuit de dimanche à lundi au large de l’île de la Loge, à Bougival, dans les Yvelines, a appris 20 Minutes de sources concordantes. Une enquête pour préciser les circonstances de sa mort a été ouverte par le parquet de Versailles et confiée à l’ IGPN, la police des polices. Une autopsie est prévue ce mardi.

L’affaire s’est nouée vers 23 heures lorsqu’un riverain appelle la police pour indiquer qu’un groupe d’individus est en train de voler un deux-roues et le charger dans un fourgon. Selon une source policière, le conducteur du véhicule a pris la fuite à l’arrivée de la brigade anti-criminalité jusqu’à Port-Marly avant de poursuivre sa route à pied sur l’île de la Loge. « Les effectifs l’ont un temps perdu de vue avant de le retrouver en contrebas, près des rives », précise cette source. Ce dernier, se sentant probablement acculé, aurait alors sauté. Selon le témoignage des policiers, l’homme aurait rapidement montré des signes de détresse, poussant deux fonctionnaires à sauter à leur tour pour lui porter secours. A sa sortie, l’homme, en arrêt cardio-respiratoire, n’a pas pu être réanimé.

La famille sceptique quant à la version de la police

Si une enquête a été ouverte, la famille de Mahamadou Fofana a d’ores et déjà fait savoir qu’elle était dubitative quant à la version livrée par les enquêteurs. « J’y crois pas trop à cette thèse. Mon frère a 35 ans, il a deux enfants, c’est un père de famille responsable. On veut essayer de rétablir la vérité », a indiqué sa sœur sur les réseaux sociaux, lançant un appel à témoin.

« La police dit qu’il se serait jeté à l’eau et se serait noyé. Aujourd’hui, je dis qu’il y a des témoignages qui indiquent qu’il n’a pas sauté à l’eau », a ajouté Me Yassine Bouzrou, l’avocat de la famille, auprès de l’AFP. Il envisage de déposer « une plainte car seule une enquête menée par un magistrat instructeur indépendant pourra rechercher la vérité et déterminer comment Mahamadou Fofana est mort ». Ce drame intervient près de 4 ans après le décès d’Adama Traoré dans la gendarmerie de Persan.