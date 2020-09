VIOLENCES Au moment du drame, des procédures pour violences conjugales et intrafamiliales visaient déjà cette famille

Illustration d'un véhicule des sapeurs-pompiers. — Clément Follain / 20 Minutes

Un adolescent a été mis en examen et placé en détention provisoire lundi soir pour « meurtre sur ascendant », soupçonné d’avoir étranglé son père à Clichy (Hauts-de-Seine) lors d’une violente altercation familiale.

Les faites remontent à samedi, a-t-on appris auprès du parquet de Nanterre. Vers 18 heures, le jeune homme âgé de 16 ans alerte les pompiers. Arrivés au domicile familial, les secours trouvent un homme de 59 ans en arrêt cardio-respiratoire. Malgré leurs efforts de réanimation, il succombe à l’hôpital en soirée.

Des traces de coups et de strangulation

Les premières constatations font état de traces de coups et de strangulation, selon le parquet, qui soupçonne le fils d’en être l’auteur. Les autres membres de la famille – la mère, séparée du père mais qui habitait toujours avec son ex-époux et ses trois enfants – ainsi que le frère et la soeur étaient absents de leur domicile.

Au moment du drame, des procédures pour violences conjugales et intrafamiliales visaient déjà cette famille.