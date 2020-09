ACCIDENT La gendarmerie du Gers recherche à comprendre les circonstances du dramatique accident qui a coûté la vie à un père de famille et son fils

Vendredi, sur une route départementale du Gers au sud d’Auch, un conducteur de 19 ans fauchait mortellement un père de famille de 46 ans et son fils de 16 ans qui se baladaient à vélo. Le quadragénaire est décédé sur le coup, l’adolescent ayant succombé à ses blessures. Les gendarmes cherchent désormais à comprendre les circonstances de ce drame qui s’est produit sur la RD943 en direction de Barran.

Pourquoi le jeune conducteur s’est déporté sur la gauche et a percuté les deux cyclistes qui venaient en sens inverse. Les enquêteurs de la brigade territoriale autonome d’Auch ont donc lancé un avis de recherche pour tenter de retrouver des témoins, et notamment « le conducteur d’un véhicule type berline de couleur sombre ayant doublé deux cyclistes entre 18 heures et 18 heures 15 ».

Tous les témoins pouvant apporter des informations peuvent s’adresser au 05 62 60 50 00 ou en composant le 17 indiquent les gendarmes.