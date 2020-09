Dans le sud de l'Isère. (illustration) — JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Un avion de tourisme s’est écrasé ce samedi matin dans le massif de Belledone, sur la commune de Laval, en Isère, faisant trois morts dont deux lycéens, a-t-on appris de sources concordantes.

« Un avion s’est écrasé au niveau du Pas de la Coche vers 10h28 », a précisé un pompier du Codis (centre opérationnel d’incendie et de secours) de l’Isère. Les trois occupants de l'appareil, deux femmes et un homme, sont décédés, a annoncé le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, confirmant une information du Dauphiné Libéré. Il s'agit de la pilote, une femme de 42 ans, et de deux lycéens, a-t-il ajouté.

« Des bergers et des randonneurs auraient vu un petit avion de tourisme percuter la montagne avant de prendre feu », selon Le Dauphiné Libéré. L'avion avait décollé de l'aérodrome du Versoud, situé à quelques kilomètres du crash. La BGTA (brigade de gendarmerie des transports aériens) de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et la compagnie de gendarmerie de Domène sont chargées de l'enquête.