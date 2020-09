ENQUETE Le corps a été découvert par les pompiers et pompières dans un mobil-home

Illustration d'un camion de pompiers. — Martin BUREAU

Le corps d’une femme de 48 ans a été découvert vendredi dans un mobil-home à Vias (Hérault), près d’Agde, a-t-on appris auprès du procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland, qui ne privilégie pour l’heure aucune piste.

Ce sont les voisins qui ont alerté dans la matinée les pompiers et pompières. Ils auraient entendu du bruit il y a quelques jours, puis plus rien. Voyant la porte du mobil-home ouverte, ils sont entrés et ont fait la macabre découverte. Selon eux, la victime était en état de décomposition.

Raphaël Balland a confirmé qu’elle était décédée depuis plusieurs jours. Une autopsie doit être réalisée en urgence, a-t-il ajouté.