Image du balcon effondré à la Baule. — SDIS 44

Mercredi, un peu avant 18 heures, à la Baule, en Loire-Atlantique, le balcon et une partie de la façade, d’une maison qui était en chantier, se sont effondré. Ils ont entraîné la chute d’un ouvrier de 36 ans qui se trouvait sur un échafaudage, rapportent les pompiers du Sdis 44. La maison se trouve face à la mer, esplanade Benoît.

Transporté à l’hôpital « dans un état d’urgence absolue »

L’homme a été dégagé des décombres et pris en charge par les pompiers. Il a ensuite été transporté par le Smur (Service mobile d’urgence et de réanimation) à l’hôpital « dans un état d’urgence absolue », toujours selon le Sdis 44. L’intervention a mobilisé 30 sapeurs-pompiers et six engins.