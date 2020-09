Un policier de la brigade anti-criminalité (BAC). — C.A

Deux jeunes femmes de 18 et 21 ans, originaires de Lyon et Givors, ont été interpellées mercredi matin dans le 2e arrondissement de Lyon après avoir poignardé un employé de commerce alimentaire. Connues pour avoir déjà commis des vols à l’étalage, les deux complices ont été immédiatement repérées par l’homme en question, indique ce vendredi la Sûreté du Rhône.

La victime leur a demandé, dans un premier temps, d’ouvrir leurs sacs à main afin d’effectuer une vérification visuelle. Ce qu’elles ont refusé de faire, insultant l’homme et s’en prenant à lui physiquement. Les deux jeunes femmes sont alors parties avant de revenir quelques minutes plus tard. La cadette a dès lors renversé plus rayons avant d’asperger l’employé de gaz lacrymogène et de le poignarder dans la poitrine.

Ivres au moment des faits

Prenant la fuite, le duo a été arrêté quelques rues plus loin par un équipage de la BAC venu en renfort. Prise en charge par le SAMU, la victime, dont le poumon droit aurait été perforé, « présentait un pronostic vital non engagé », précise la Sûreté du Rhône.

Les tests, pratiqués en garde à vue, ont révélé que les deux jeunes femmes étaient ivres au moment de faits. Elles doivent être présentées au parquet de Lyon ce vendredi en vue d’une information judiciaire pour tentative d’homicide et violences aggravées.