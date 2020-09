Petite araignée, grosses conséquences. Un homme de 60 ans a été piqué chez lui, pendant une nuit de juin, par une araignée recluse, rapporte L'Est Républicain. Une petite araignée qui peut être dangereuse. La victime a failli être amputée du bras car la piqûre s’est infectée. Après un mois d’hospitalisation, quatre opérations et une greffe, le pire a pu être évité.

« À son réveil, témoigne la victime auprès de nos confrères, la douleur était difficilement soutenable. Comme si on me brûlait les chairs. C’était insoutenable. » Le sexagénaire a enchaîné les rendez-vous médicaux dès le matin, pour finir aux urgences. Son bras gonflait et montrait des signes de nécrose et les antibiotiques n’étaient pas assez efficaces. Après une greffe, le sexagénaire a finalement retrouvé la motricité de sa main.

G.V.