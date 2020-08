La rivière Sambre dans le Nord. — Thibaut Chevillard

Depuis ce lundi matin, les eaux de la Sambre ont une couleur pour le moins étrange. Sur les réseaux sociaux, des photos circulent montrant une rivière devenue orange au niveau de Maubeuge, dans le Nord. Les pompiers, actuellement sur place, ont leur petite idée sur l’origine du phénomène.

Pollution de la Sambre sûrement encore une fois au clôrure ferrique 🤔 pic.twitter.com/wgyH19tM7N — ANDY B (@MEZONEoff) August 31, 2020

Non, il ne s’agit pas d’un coup de pub d’une célèbre marque de téléphonie mobile. Ce n’est pas non plus une adaptation locale de la tradition des Irlandais de Chicago qui, à la Saint Patrick, colorent la rivière en vert. Mais le fait est que, dans la nuit de dimanche à lundi, la Sambre est devenue orange depuis Maubeuge pour une raison qui reste encore à déterminer. La couleur se répand en aval vers la Belgique.

Des écoulements de boues ?

Pour les pompiers du Nord, l’origine de cette pollution se trouve certainement en amont de Maubeuge, dans la campagne. Si cela doit encore être confirmé par des analyses réalisées en concertation avec VNF et l’Office national de la biodiversité, la couleur orangée de la rivière pourrait être due à des écoulements de boues en provenance de champs.

On ignore encore l’ampleur du phénomène et s’il y aura des conséquences pour l’environnement. Néanmoins, il n’a pas été constaté jusqu’à présent de mortalité piscicole. Davantage d’informations à suivre.