Stéphane Bahoken, balle au pied, sous le maillot du SCO. — Maxime Le Pihif/SIPA

Angers SCO n’a jamais autant fait parler de lui dans les rubriques faits divers et justice depuis plusieurs mois. Un président (Saïd Chabane) mis en examen « pour agressions sexuelles aggravées » en février, un joueur ( El Melali) poursuivi pour exhibition sexuelle juste avant l’été… Et voilà qu’un nouveau joueur est convoqué en décembre devant la justice, selon Ouest-France de ce lundi.

Stéphane Bahoken, l’attaquant angevin, va être jugé pour s’être montré menaçant envers un policier après un dépassement dangereux sur la rocade d’Angers. Les faits remontent au début du mois d’août.

Un comportement dangereux et menaçant avoué

Au volant de sa voiture, le footballeur se met à dépasser en franchissant une ligne continue et à très grande vitesse, rapporte Ouest-France. Ce que Bahoken ne sait pas encore c’est que c’est un policier en civil et en congés qu’il est en train de dépasser. Ce dernier le rattrape et lui demande de s’arrêter.

Le footballeur ne l’entend pas de cette oreille et accélère avant de faire quelques manœuvres dangereuses pour obliger le policier à stopper… Lorsque les deux véhicules s’arrêtent, le footballeur se rend compte qu’il a devant lui un policier. Stéphane Bahoken​ a reconnu les faits. Il devra s’expliquer lors d’une comparution par reconnaissance préalable de culpabilité en décembre prochain devant le tribunal correctionnel d’Angers.