Ce nouveau stratagème peu ragoûtant a déjà fait plusieurs victimes la semaine dernière, autour de Pornic et de Saint-Nazaire. Dans le département de Loire-Atlantique, des escrocs se sont lancés dans un nouveau type de vol par ruse, appelé « à la fiente ». Un mode opératoire bien rodé contre lequel met en garde la gendarmerie.

Après avoir aspergé un passant d’un « liquide boueux », les malfaiteurs, qui agissent par deux, indiquent à leur victime qu’elle vient de se faire toucher par des excréments d’oiseau. Ils sortent alors des lingettes, commencent à aider la personne à nettoyer ses vêtements voire ses cheveux, et en profitent… pour lui dérober son collier en or.

Deux suspects recherchés

« Ce mode opératoire se répète également sur un couple où le malfaiteur nettoie pendant que son amie parle beaucoup et très vite afin de leur détourner l’attention », indique la gendarmerie.

Elle diffuse également la description d’un homme et d’une femme, âgés de 35 ans environ, et suspectés d’être à l’origine de certains de ces faits. Le premier mesure 1,75m environ et parle avec un accent. Sa complice, 1,55m, a le teint mat et les cheveux ondulés.