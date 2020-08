VIOLENCE La bête avait l’oreille droite coupée, le crâne fracassé et une partie du museau tranché

Illustration d'un poney dans un pré. — Lescourret Jean/SUPERSTOCK/SIPA

Une ponette a été retrouvée morte et mutilée dans le village de Saint-Vallier (Saône-et-Loire). La bête, retrouvée morte dans son pré, avait l’oreille droite coupée, a indiqué ce jeudi une source policière.

Son crâne avait également été fracassé et une partie de son museau avait été tranchée, révèle Le Journal de Saône-et-Loire. L’autopsie a par ailleurs révélé que le diaphragme de l’animal avait été enfoncé.

Des cas de plus en plus fréquents

Les mutilations d’animaux du genre, visant principalement des chevaux et des poneys, se sont multipliées ces derniers mois en France. Les cas sont de plus en plus récurrents dans plusieurs départements depuis début août, sans que les autorités puissent en préciser l’origine.

Dans la nuit de lundi à mardi, le président d’un refuge pour animaux a été agressé par deux individus qui venaient de mutiler un de ses chevaux et deux poneys dans l’Yonne. Le portrait-robot d’un des deux agresseurs a été diffusé.