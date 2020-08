Les faits se sont produits dans le quartier de la gare de Strasbourg, dans la nuit de mardi à mercredi vers 1 h 30. Une dispute entre deux groupes d’individus aurait éclaté pour une histoire de mauvais regard, rapportent les Dernières Nouvelles d’Alsace. Les choses se seraient rapidement envenimées puis un des individus, âgé de 30 ans, se serait retrouvé seul face à six autres hommes. Il a alors été grièvement blessé au visage par un coup de couteau, une blessure allant d’une oreille au cou.

Les caméras de vidéo protection de la ville ont remarqué cet attroupement, rue Rothau, et deux équipages de police ont été envoyés sur place. A leur arrivée, les individus ont pris la fuite mais deux personnes ont pu être interpellées, précise une source policière. Le couteau n’a pas été retrouvé par les forces de l’ordre. Deux suspects, âgés de 34 et 49 ans sont toujours en garde à vue et une enquête est en cours pour identifier les autres personnes impliquées. Les images de vidéo surveillance sont actuellement exploitées.

G.V.