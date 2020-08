Illustration d'intervention de pompiers ici sur un incendie près de Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Le bilan est lourd avec un mort et cinq blessés, dont deux grièvement. Un incendie s’est déclaré mercredi après-midi à l’usine d’incinération des déchets Valorys à Pluzunet dans les Côtes-d’Armor, a-t-on appris auprès des pompiers et du parquet de Saint-Brieuc. « Il y a eu un incendie lors d’une opération de maintenance près des turbines. Un salarié, né en 1974, est décédé et cinq personnes ont été blessées, dont deux plus gravement mais leur pronostic vital n’est pas engagé », a indiqué le parquet de Saint-Brieuc.

Les deux blessés graves, intoxiqués au monoxyde de carbone, ont été transportés par hélicoptère au CHU de Brest, tandis que les trois autres, plus légèrement intoxiqués, ont été conduits à l’hôpital de Lannion.

De l’huile chaude projetée sur les salariés

Une enquête a été confiée à la brigade de recherches de Lannion. « On ne sait pas exactement ce qui s’est passé. Selon l’une des hypothèses, il y a eu une défaillance sur une turbine qui était à l’arrêt et se serait remise en marche lors de l’opération de maintenance. Elle aurait projeté de l’huile chaude autour d’elle », ont précisé les pompiers des Côtes-d’Armor.

Outre un hélicoptère Dragon 29, une quarantaine de pompiers ont été mobilisés, selon la préfecture.