Grenoble : Une opération de police menée dans le quartier où des hommes s’étaient filmés armés (Illustration) — Fabrice Elsner / 20 Minutes

Une enquête a été ouverte. Quelques heures plus tard, voilà qu’une opération de police est menée. Mercredi soir, les forces de l’ordre se sont rendues dans un quartier sensible de Grenoble où des dealers encagoulés et lourdement armés se sont récemment mis en scène dans des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux.

Cette opération, entamée en début de soirée dans le quartier Mistral – particulièrement touché par le trafic de stupéfiant —, a été simultanément annoncée sur Twitter par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Sur mon instruction directe, une opération de police est en cours dans le Mistral, à #Grenoble. Merci aux effectifs mobilisés pour imposer l'ordre républicain, le seul qui protège.Aucun doute ne doit subsister: l’Etat s’imposera face à l’ensauvagement d’une minorité de la société — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 26, 2020

« Ce sont des opérations que nous faisons régulièrement », a déclaré sur place à BFMTV le préfet de l’Isère, Lionel Beffre. « Depuis le début de l’année, nous avons fait 160 interpellations dans ce quartier », a-t-il ajouté, alors que l’opération était encore en cours en milieu de soirée.

Mais après la diffusion des vidéos, « il était important de réaffirmer l’autorité de l’Etat sur ce territoire », a poursuivi le préfet. « Il n’appartient pas à quelque groupe que ce soit de faire la loi, ça appartient aux forces de l’ordre », qui seules « ont la capacité d’être armées dans l’espace public et sur la voie publique ».