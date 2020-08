Illustration d'un jeu à gratter de La Française des jeux. — Allili Mourad / SIPA

L’alerte est venue directement de la Française des jeux et du PMU. Courant mai, les deux spécialistes des jeux d’argent avertissent le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire que plusieurs bistrots parisiens et de petite couronne ont vu leurs bornes de jeux de grattage piratées. A chaque fois, l'arnaque a lieu le soir, une fois l’établissement fermé, par un individu muni des codes de déverrouillage des bornes de jeux. Colombes, Charenton, Paris 12e… En quelques semaines, huit détaillants PMU et Française des jeux en sont victimes pour un préjudice estimé à 180.000 euros.

« L’individu se faisait enfermer le soir dans l’établissement ou entrait par effraction et, muni du code de déverrouillage, il activait tous les blocs de jeux à gratter. Ensuite, il n’y avait plus qu’à gratter et à faire encaisser les tickets gagnants par des complices », détaille Eric Lévy-Valensi, directeur adjoint du service. Pour parvenir à obtenir le code, le voleur procédait à plusieurs jours de repérage dans le bistrot, parvenait parfois à se lier avec son gérant.

Le mode opératoire met rapidement les enquêteurs sur la voie d’un homme de 38 ans, bien connu de leur service et déjà mis en examen pour des faits similaires. Au cours de l’année 2018 et jusqu’en 2019, il est soupçonné d’avoir volé selon ce même mode opératoire 300.000 euros dans une vingtaine d’établissements parisiens et de la petite couronne. Interpellé en flagrant délit, il avait été placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès. Cette fois, l’homme, arrêté jeudi et mis en examen pour vol aggravé en récidive, a été placé en détention provisoire.