HOME-JACKING Les cambrioleurs sont repartis avec des objets de valeur et de l’argent liquide

Le joueur de l'OM Bouna Sarr le 29 novembre 2019 face à Brest. — Daniel Cole/AP/SIPA

La liste des joueurs de l’OM victimes de cambriolages vient encore de s’allonger. Le défenseur Bouna Sarr a été agressé chez lui ce vendredi matin par plusieurs hommes armés, qui lui ont dérobé des objets de valeur. « Il partait à l’entraînement quand quatre individus, dont deux étaient armés, sont entrés chez lui », a indiqué une source policière, confirmant une information du quotidien La Provence.

Le joueur âgé de 28 ans et sa compagne, qui dormait, n’ont fait l’objet d’aucune violence physique mais ont été « sous la menace d’une arme », selon la police. Les hommes cagoulés sont repartis avec plusieurs objets de valeur et de l’argent liquide. « Les auditions sont en cours, ainsi que les constatations, et Bouna Sarr va déposer plainte », a ajouté la même source. La brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Marseille a été saisie de l’enquête.