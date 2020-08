Illustration d'un camion de pompiers. — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Les pompiers ont été appelés ce vendredi matin vers 7h30 pour un incendie qui s’est déclaré dans une agence immobilière au Relecq-Kerhuon, près de Brest, rapporte Le Télégramme. A l’intérieur, ils ont découvert le corps sans vie d’un jeune homme de 22 ans. Deux logements situés au-dessus de l’agence, ainsi qu’un cabinet de kinésithérapie, ont été endommagés par les fumées.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre et comprendre ce que faisait le jeune homme dans l’agence. Selon le témoignage d’un riverain, la victime aurait été surprise dans la nuit en train de fouiller dans un véhicule stationné non loin de l’agence. Une tentative d’effraction aurait également été signalée dans une habitation à proximité. Selon le Télégramme, les premières investigations menées dans les locaux de l’agence montrent que le jeune homme aurait fouillé dans le mobilier et les tiroirs.