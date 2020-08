Les policiers ont interpellé le suspect sur le lieu du crime (illustration). — ClÈment Follain / 20 Minutes

Un homme a été mis en examen et écroué pour avoir poignardé sa femme dans la nuit de mercredi à jeudi à leur domicile de Chevilly-Larue (Val-de-Marne), a-t-on appris samedi auprès du parquet de Créteil. L’homme, âgé de 29 ans et interpellé sur les lieux du meurtre, « a été mis en examen pour meurtre par conjoint et écroué », a indiqué à l’AFP le parquet de Créteil.

Selon une source judiciaire, la victime, âgée de 30 ans, aurait tenté de prendre la fuite par la fenêtre de son appartement avant d’être rattrapée par son compagnon. L’un des deux enfants du couple, âgé de 4 ans et présent dans l’appartement lors du drame, a provisoirement été confié à l’Aide sociale à l’enfance (ASE). L’autre enfant est pour l’heure chez des membres de la famille, a précisé la même source.

Ce cas porte à 44 le nombre de féminicides présumés recensés depuis le début de l’année, selon un décompte de l’AFP. En 2019, l’AFP a recensé au moins 126 cas de femmes tuées par leur compagnon ou ex, soit une femme tous les trois jours en moyenne.