Un gendarme de l'identification criminelle. Illustration. — C. Allain / 20 Minutes

Une femme d’une quarantaine d’années a été retrouvée morte poignardée à son domicile à Plougrescant (Côtes-d’Armor) dans la nuit de jeudi à vendredi, rapporte Le Télégramme. Il était environ 1h du matin quand les gendarmes et les pompiers ont découvert le corps ensanglanté de la victime, gisant sur le sol de sa cuisine. Son compagnon, fortement alcoolisé et qui était présent sur les lieux du drame, a été arrêté et placé en garde à vue.

Selon les voisins cités par le quotidien, les violences étaient fréquentes au sein du couple sur fond d’alcoolisation massive. Une enquête, confiée à la brigade de recherches de Lannion et aux gendarmes de Tréguier, a été ouverte.