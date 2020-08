Albert est autiste. Il a disparu de son domicile bordelais dans la soirée du 10 août 2020. — DDSP33

Les policiers de Bordeaux recherchent un jeune adulte particulièrement vulnérable en raison de son autisme qui a disparu dans la soirée 10 août. Pour tenter de le retrouver, les enquêteurs lancent un appel à témoins. Albert Cardoso, 24 ans, a quitté son domicile lundi entre 22 et 23 h. Il est de corpulence normale, mesure 1,75 m. Ses cheveux sont noirs et courts, avec de petites taches blondes au bas du crâne côté droit, et ses yeux sont marron.

Merci pour vos RT pic.twitter.com/O9lDPVXeyz — Police Nationale 33 (@PoliceNat33) August 13, 2020

Lors de sa disparition, le jeune homme portait un maillot du Barça – celui à rayures rouges et bleues –, un short bleu et des tongs bleues. Il fréquente habituellement le quartier Saint-Michel, les Capucins et le skate park.

Si vous avez des informations à son sujet, vous pouvez contacter l’hôtel de police de Bordeaux au 05 57 85 73 19.