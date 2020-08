Une vache dans son pâturage. Illustration. — Patrick Siccoli - Sipa

Réputée placide, une vache peut voir rouge et devenir agressive, en particulier quand on s’interpose entre elle et son rejeton. Un randonneur, dont L'Indépendant relate la mésaventure, l’a appris à ses dépens mercredi alors qu’il se promenait dans la vallée du Galb, sur les hauteurs de Formiguères, dans les Pyrénées-Orientales.

En fin de matinée, il est tombé sur une vache très énervée qui l’a non seulement chargé mais aussi blessé. Le malheureux randonneur, qui souffre d’une fracture du bras et d’une cheville foulée, a dû être évacué en 4X4 par les CRS de montagne puis transporté en hélicoptère vers un cabinet médical de la station des Angles.