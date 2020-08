Un policier à proximité de la mairie du Havre. — S.Al-Doumy/AFP

Les enquêteurs s’interrogent après la découverte, la semaine dernière, d’un homme nu et blessé, de nationalité espagnole, dans les rues du Havre, qui est décédé de ses blessures, a-t-on appris de source policière. Ils ont donc lancé ce mardi un appel à témoins.

Cet homme d’un « âge apparent entre 30 et 35 ans » a été découvert le 5 août dans la nuit, entièrement nu et sans papiers dans le quartier de Dollemard au Havre, a indiqué cette source, confirmant des informations du quotidien Paris-Normandie.

« De nationalité espagnole, il s’exprime en anglais », et décède le lendemain des suites de « blessures », précise-t-on de même source sans autre détail.

Suicide, accident, agression ?

« C’est un cas particulier, car on n’a pas grand-chose dessus », a souligné une source proche de l’enquête. « On ne sait pas. Rien ne nous fait pencher plus vers un suicide ou un accident ».

La police appelle « toute personne ayant été témoin d’un événement possiblement en lien avec cette affaire ou ayant découvert des vêtements ou objets ayant pu appartenir à la victime à se manifester auprès des enquêteurs de la police judiciaire ».