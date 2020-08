L'incendie a détruit 165 hectares de forêt à Anglet. — IROZ GAIZKA / AFP

On devrait en savoir un peu plus ce vendredi sur l’incendie d’Anglet. Une semaine après le feu qui a ravagé 165 hectares de forêt et de végétation ainsi qu’une trentaine de maisons, le Procureur de la République de Bayonne, Jérôme Bourrier, tiendra une conférence de presse à 18 h. Mais dès ce matin, le parquet a annoncé le placement en garde à vue d’un homme.

Selon France Bleu Pays basque, il s’agit d’un résident d’un foyer. Il se serait vanté auprès de ses camarades d’être à l’origine de l’incendie et l’histoire est revenue aux oreilles d’un éducateur. C’est ce dernier qui a prévenu les forces de l’ordre. Le suspect devrait être présenté à la justice, après l’ouverture d’une information judiciaire.

Plusieurs départs de feu

Dès le 1er août, le parquet de Bayonne avait indiqué que l’incendie était d’origine humaine, sans savoir si l’acte était volontaire ou non. Il précisait aussi qu’il y avait eu plusieurs départs de feu à proximité du stade Orok Bat d’Anglet selon les premiers éléments de l’enquête.

Où en est l’enquête après l’incendie d’Anglet ? https://t.co/CovLOHZgEa — 20 Minutes (@20Minutes) August 3, 2020

Le procureur de la République ajoutait le Procureur de Bayonne rappelait que « même en l’absence de caractère intentionnel, la destruction volontaire de bois, forêts, landes et maquis, intervenue dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou irréversible à l’environnement, est susceptible de constituer un délit réprimé de 5 à 7 années d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 euros ».