FEU Les pompiers des Bouches-du-Rhône déplorent un nouveau départ de feu à Rognac, au lendemain d’un incendie qui a ravagé plus de 1.000 hectares de végétation à Martigues et Sausset-les-Pins

L'incendie de Martigues n'a pas fait de victime. — X. Leoty / AFP

Pas de répit pour les pompiers des Bouches-du-Rhône. Au lendemain d’un incendie qui a ravagé 1.025 hectares de végétation à Martigues​ et sur la Côte Bleue, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) déplore ce mercredi un « départ de feu important à Rognac, près de Vitrolles en bordure de l’autoroute A7. » Le feu s’est déclenché vers 16 h 20.

« C’est un feu en pente ascendante, poussé par un vent de sud-ouest léger, heureusement », précise le capitaine Stéphane Guyot, porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône. L’incendie qui a brûlé 12 hectares de pinèdes et broussailles « évolue favorablement ». Mais à 19h, il n’était pas encore maîtrisé alors que 500 pompiers continuent de lutter, soutenus par sept canadairs et deux avions bombardier d’eau Dash. « On espère fixer le feu avant la nuit », indique néanmoins le capitaine Guyot. L’autoroute A7 est coupée entre Rognac et Coudoux, dans le sens Marseille – Lyon.

A Martigues, des « fumerolles normales »

Les pompiers sont par ailleurs toujours présents à Martigues, où un incendie a ravagé plus de 1.000 hectares entre ce mardi soir et ce mercredi matin. « Il y a des reprises qui sont normales pour un feu de cette superficie », assure le capitaine Stéphane Guyot.

🔴🔴[#FeuDeVitrolles]

Plus de 100 #Pompiers interviennent en ce moment en bordure de l’A7 commune de #Vitrolles

⚠️ Évitez le secteur pic.twitter.com/5YCRs5RbLg — Pompiers 13 (@Pompiers_13) August 5, 2020

« Il est normal d’avoir des fumerolles après un feu de cette nature et avec les températures que nous connaissons, poursuit une autre source au sein du SDIS 13. Il y a même quelques flammes de temps en temps. Mais les riverains peuvent se rassurer, le secteur est bien quadrillé. » Environ 1.000 pompiers sont déployés entre Martigues et Sausset-les-Pins, appuyés par deux avions bombardiers d’eau.