Environ 200 pompiers sont mobilisés pour lutter contre l'incendie (illustration). — M.Bosredon/20Minutes

Quelque 200 pompiers, appuyés par des Canadair, luttaient samedi après-midi contre un feu de forêt près de Saint-Marcel-lès-Annonay, en Ardèche, qui a déjà détruit plusieurs dizaines d’hectares et menaçait des maisons, a-t-on appris auprès du Codis du département. « A terme, ce seront 280 pompiers » venus également de la Loire et de la Drôme qui seront mobilisés pour combattre le feu qui a débuté en début d’après-midi, a indiqué à l’AFP le Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis) d’Ardèche.

Poussé par le vent, l’incendie, dont l’origine n’est pas encore déterminée, risquait de se diriger vers le département voisin de la Loire. Les habitants, qui ont arrosé leurs maisons pour les protéger, ont tous en mémoire, selon le quotidien régional Le Progrès, l’incendie du 20 août 2000 qui avait ravagé 1.800 hectares dans ce même secteur entre l’Ardèche et la Loire, sans faire de victimes.

A l’époque, 950 soldats du feu avaient bravé la fournaise et une cinquantaine d’habitations, dans plusieurs hameaux, avaient été évacuées. L’Ardèche et la Loire étaient toujours placées samedi en vigilance orange canicule par Météo France.