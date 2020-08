Trois policiers ont été blessés lors d'un contrôle de vitesse qui a dégénéré à Montpellier. (Illustration) — ClÈment Follain / 20 Minutes

Trois policiers ont été blessés en tentant d’arrêter le conducteur d’un scooter lors d’un contrôle de vitesse samedi matin à Montpellier​, a-t-on appris auprès de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de l’Hérault. Deux policiers ont été blessés après avoir été percutés par le scooter : « l’un au genou et le deuxième, plus gravement blessé, souffrait de douleurs dorsales et aux jambes », a indiqué la même source. Le troisième policier a été blessé à la main en interpellant le conducteur du deux roues qui essayait de prendre la fuite, a-t-elle ajouté. Les trois fonctionnaires devaient passer des examens médicaux.

Les policiers de la brigade motocycliste de Montpellier effectuaient vers 10h un contrôle de vitesse sur un rond-point lorsqu’ils ont repéré un scooter roulant à 105 km/h au lieu des 50 autorisés. Un des motards lui a alors fait signe de s’arrêter. Le conducteur a « fait mine de ralentir, puis a accéléré et contourné le policier », explique la DDSP. Dans sa fuite, il a percuté deux autres agents se trouvant à proximité et chuté avant de tenter de s’enfuir, précise la police.

Sans permis ni assurance

Le conducteur, âgé de 25 ans, sans permis pour conduire un scooter de plus de 500cm3 et sans assurance, a finalement été rattrapé par le premier policier qui lui avait fait signe de s’arrêter. « Légèrement blessé », le conducteur du scooter, connu des services de police, a été placé en garde à vue, a spécifié la police.

3 policiers ont été blessés ce matin dans l’Hérault suite à un refus d’obtempérer. Soutien total à nos agents qui agissent au quotidien pour nous protéger. L’auteur de ces faits inacceptables a été interpellé et placé en garde à vue. Cc @prefet34 — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 1, 2020

« Soutien total à nos agents qui agissent au quotidien pour nous protéger », a réagi dans un tweet le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.