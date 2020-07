« Il roulait en Jaguar tout en touchant l’allocation adulte handicapé. » C’est un ancien proche d’un des suspects qui témoigne ainsi, ce vendredi, dans 20 Minutes. Huit personnes ont été arrêtées mercredi pour des faits de travail dissimulé commis en bande organisée. Six hommes ont été placés sous contrôle judiciaire ce vendredi soir, annonce la procureure Dominique Laurens. Deux bateaux, 9.000 euros et 20 kilos de cannabis ont été saisis à l'Estaque, dans le nord de Marseille.

Il leur est interdit d’échanger entre eux, de se présenter sur le quai de la Lave, de gérer une quelconque entreprise. Le parquet les oblige également à pointer régulièrement pour s’assurer qu’ils se présenteront à la justice en novembre prochain.

Cinq d’entre eux « exerçaient sans autorisations leurs activités depuis un local associatif situé dans l’enceinte du port autonome de Marseille », précise Dominique Laurens. « Ils avaient un monopole sur les mises à l’eau des bateaux dans le coin », confie un habitué de l’Estaque à 20 Minutes.

Le sixième homme, qui travaillait pour les autorités portuaires, « savait qu’on travaillait pour eux et nous a balancés », résume le commissaire Patrick Longuet. Nommé en mai 2019 à Marseille, le patron de la Division Nord, a longuement répondu à nos questions, car il souhaite siffler « la fin de la récréation » :

Tous les jours, on fait tomber des plans stups. Il y a deux jours, on a ramassé 35 voitures ventouses que les choufs (guetteurs) utilisent pour dormir sur les plans. On fait toutes les semaines des opérations de grand nettoyage. »