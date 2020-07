FAITS DIVERS La brigade des accidents et délits routiers est à la recherche d'un véhicule qui aurait pu perdre son chargement, à l'origine de la chute mortelle du motard

Embouteillages sur le périphérique de Toulouse. — Alexandre GELEBART/REA

C’est en essayant d’éviter la présence d’objets sur l'A621, entre les Minimes et l’aéroport de Toulouse, qu’un motard a perdu le contrôle de son deux-roues mercredi matin peu avant 10 h sur le périphérique de la Ville rose.

L’homme de 45 ans a chuté et est décédé après avoir percuté la barrière de sécurité. Juste avant lui, quatre véhicules s’étaient aussi arrêtés à cause de la présence sur la chaussée de socles en plastique permettant d’installer des panneaux de signalisation, un chargement tombé quelques instants plus tôt d’un véhicule.

La brigade accidents et délits routiers de la sûreté départementale, en charge de l’enquête, a lancé ce jeudi un appel à témoins pour tenter de recueillir des informations sur la camionnette qui aurait perdu son chargement. Toute personne ayant assisté à l’accident ou pouvant apporter des précisions est invitée à appeler la brigade au 05 61 12 74 89, 05 61 12 78 90 ou 05 61 12 77 77.