ENQUETE Le père de la fillette, avec qui elle avait disparu samedi, a été interpellé dans le Gard mercredi et placé en garde à vue pour homicide volontaire

Illustration de la police judiciaire. — E. Frisullo / 20 Minutes

Un corps a été retrouvé en fin de matinée dans le Rhône en Avignon, du côté de l’île Piot, par les plongeurs des sapeurs-pompiers. Il pourrait s’agir selon nos confrères du Dauphiné Libéré et de Midi-Libre du corps de la fillette de 11 ans, disparue depuis samedi dernier.

Son père, Sergio Gil Gonzalves, avec qui elle se trouvait, a été arrêté mercredi, sans son enfant, et placé en garde à vue pour homicide volontaire. « Il a été interpellé tout seul, de l’autre côté du Rhône, aux Angles cet après-midi », a indiqué le procureur de la République d’Avignon, Philippe Guémas.

Le père a envoyé des messages inquiétants

Cet homme de 38 ans, de nationalité espagnole, se trouvait en état d’ébriété dans un centre commercial des Angles, dans le Gard, lorsqu’il a été reconnu, suite à un appel à témoins lancé par les autorités. Initialement l’enquête avait été ouverte pour disparition inquiétante, mais le procureur l’a placé mercredi en garde à vue du chef d’homicide volontaire.

Samedi dernier, de passage dans le secteur, il avait demandé à son ancienne compagne de pouvoir voir sa fille. Mais des messages inquiétants qu’il avait envoyés, notamment a sa famille, ont fait craindre le pire.

Des recherches ont alors été menées avec des chiens et des plongeurs sur les berges du Rhône entre Gard et Vaucluse pour retrouver l’homme, déjà condamné pour des violences conjugales, et sa fille.