Il aura tenté durant deux jours de se dérober à la justice. Un chauffard en fuite depuis lundi, soupçonné d’avoir tué une fillette de six ans alors qu’elle traversait un passage piéton à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, s’est rendu mercredi, a indiqué le parquet de Bobigny.

Quatre autres passagers auditionnés

Le jeune homme, âgé de 19 ans, s’est présenté peu après midi au commissariat d’Aubervilliers en charge de l’enquête et a reconnu les faits, a précisé le parquet, confirmant une information du Parisien. Il a été placé en garde à vue et, au vu des éléments, devrait être mis en examen pour « homicide involontaire aggravé par le défaut de permis de conduire et le délit de fuite », poursuit le parquet. Les quatre autres passagers de la voiture sont auditionnés par la police.

L’accident est survenu lundi en début de soirée sur une portion de la RN2 très fréquentée, près de Paris. A la suite du choc, la fillette, qui était accompagnée de sa mère, a été projetée à 13 mètres, selon une source policière. L’enfant qui a été transportée sous escorte motocycliste à l’hôpital Necker-Enfants malades à Paris est morte dans la soirée.