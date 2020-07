Les gendarmes ont dû intervenir sur place (illustration). — POL EMILE/SIPA

Une rave party​ illégale a rassemblé plus de 600 personnes dans la nuit de samedi à dimanche à Gouville-sur-Mer ( Manche). La fête s’est déroulée sur un terrain privé, proche de plusieurs campings, rapporte Actu.fr.

Les gendarmes locaux ont été alertés par des riverains et touristes avoisinant le terrain. Ils se plaignaient de nuisances sonores. Rapidement arrivées sur les lieux, les forces de l’ordre ont entamé un dialogue calme avec les organisateurs. Le terrain appartenait aux grands-parents de l’un d’entre eux, précise le site Internet d’actualités locales.

Moins d’une dizaine d’infractions constatées

La fête aurait débuté après minuit. Pendant la nuit, et jusqu’au départ des derniers véhicules, à 15 h, les gendarmes ont effectué des contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants, sur réquisition du procureur de la République. Les militaires ont compté moins d’une dizaine d’infractions, pour conduite addictive et détention de produits stupéfiants, entre autres, précise France Bleu Cotentin.

Durant leur intervention, les gendarmes ont saisi du matériel de sonorisation. Une procédure a été ouverte pour nuisances sonores et troubles à l’ordre public. Les deux organisateurs de la rave party illégale vont être convoqués devant le tribunal de police.