Où est passée Leslie ? Depuis vendredi vers 17 heures, cette adolescente de 14 ans a disparu. La dernière fois qu’elle a été vue, elle se trouvait à Ostricourt, une commune du Nord entre Lille, Lens et Douai.

Face à cette situation, les gendarmes ont décidé de lancer un appel à témoins. Toute personne qui aurait des renseignements est priée d’appeler le 03.20.86.57.17 ou de composer le 17.

La jeune fille, de corpulence « normale », mesure 1,65 m et est vêtue d’une veste noire avec du blanc sur les manches, ainsi que d’un jean noir. Détail marquant, elle se déplace avec une béquille et porte une atelle à une cheville. Dernières informations fournies par les gendarmes, ses cheveux sont longs et blonds.