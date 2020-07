HOMICIDE Un jeune de 16 ans est décédé et un autre de 18 ans a été blessé dimanche lors d’une rixe entre bandes rivales à Bras, dans le Var

Commune de moins de 3.000 habitants, Bras, dans le Haut Var, a été le théâtre d’un drame dimanche vers 20 h. Un jeune homme de 16 ans est mort, tué de plusieurs coups de couteau, lors d’une bagarre entre bandes rivales près du stade du village. Un autre jeune de 18 ans a été gravement blessé, mais son pronostic vital n’est pas engagé. Tous deux venaient de Manosque, à 60 km plus au nord, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Selon France Bleu Provence, une rencontre avait été planifiée par téléphone avec une bande de Varois, pour une querelle autour d’une jeune fille. Seulement, les locaux étaient bien plus nombreux et pour certains cagoulés et armés de couteaux ainsi que de battes de baseball.

14 témoins interrogés

Ce lundi en début d’après-midi, il n’y avait encore eu aucune interpellation. 14 témoins ont été interrogés. Le parquet de Draguignan a ouvert une enquête « pour homicide volontaire et violences volontaires avec armes et en réunion ».