RAPT Les deux enfants sont âgés de 6 et 7 ans

Le ravisseur est activement recherché (illustration). — C. Allain / 20 Minutes

Un garçon et une fille ont été enlevés mardi par leur père au domicile de leur grand-mère à Drancy (Seine-Saint-Denis), a annoncé la préfecture de police de Paris qui a lancé un appel à témoins. Le petit garçon, Abdelwahab, âgé de 6 ans, et sa sœur Saloua, 7 ans, ont été enlevés jeudi matin vers 05h15, chez leur grand-mère, par leur père « casqué et vêtu de noir », a expliqué la préfecture dans un communiqué.

Le père, accompagné d’un complice, s’est « emparé violemment de deux de ses trois enfants » présents au domicile de son ex-belle-mère, puis a pris la fuite à pied avant de monter à bord d’un véhicule blanc, a-t-elle indiqué. Au moment des faits, les deux enfants étaient « pieds nus et vêtus uniquement en culotte », selon la préfecture.

Possible fuite à l’étranger

La piste du conflit familial est explorée mais les intentions du père, âgé d’une trentaine d’années, n’étaient pas connues jeudi soir, selon une source proche du dossier. « Ils sont susceptibles de se rendre à l’étranger, notamment en Belgique, Allemagne ou Algérie », a averti la préfecture.

Les témoins éventuels peuvent se manifester de 9h à 19h au 01 41 60 29 36 ou 01 41 60 30 01, et auprès de Police Secours, en appelant le 17.