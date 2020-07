Le général Lecouffe, qui dirige la branche judiciaire de la gendarmerie, lors d'une conférence de presse aux Pays-Bas — SEM VAN DER WAL / ANP / AFP

Des organisations criminelles du monde entier utilisaient un téléphone crypté pour s’échanger des messages.

Mais les experts de la gendarmerie sont parvenus à mettre au point une solution pour capter leurs communications.

De nombreuses interpellations ont été réalisées dans ce dossier. L’enquête se poursuit pour identifier et arrêter les membres qui constituaient ce réseau.

Son nom : EncroChat. Un téléphone crypté hypersécurisé, intraçable, garantissant un anonymat complet à ses utilisateurs. En une fraction de seconde, ces derniers peuvent effacer toutes les données sensibles qu’il contient. L’appareil, vendu 1.000 euros sur le marché noir, a été adopté un peu partout dans le monde par des organisations criminelles persuadées que leurs conversations ne seraient pas interceptées par les forces de sécurité. Mais dans la nuit du 12 au 13 juin 2020, un message d’alerte s’est affiché sur leur écran. Le réseau a été « infiltré illégalement » par des « entités gouvernementales ». « Il vous est conseillé d’éteindre votre appareil et de vous en débarrasser immédiatement. »

Ce sont les gendarmes qui ont réalisé « cette prouesse technologique », explique à 20 Minutes la colonelle Fabienne Lopez, cheffe du centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N). Un exploit réalisé après plusieurs mois de travail acharné dans les laboratoires de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), à Pontoise.

C’est en 2017 que les pandores ont commencé à s’intéresser à ces téléphones, de plus en plus saisis aux cours de leurs enquêtes. Problème : les conversations étant chiffrées, ils étaient inexploitables. Ils découvrent néanmoins que les serveurs utilisés par EncroChat sont installés dans le Nord de la France. La Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Lille va alors ouvrir une enquête préliminaire, confiée au C3N.

« Les communications ne concernaient que des activités criminelles »

Les techniciens du département Informatique Électronique de l’IRCGN vont alors mener des travaux de recherche approfondis, financés en partie par des fonds européens, pour comprendre le fonctionnement de ces appareils et percer leur coffre-fort. Ils parviennent à développer un système technique « permettant de récupérer en direct les conversations des utilisateurs de ces téléphones », poursuit la colonelle Fabienne Lopez.

Des messages analysés par une soixantaine de gendarmes mobilisés sur ce dossier. « Très vite, on se rend compte que les communications ne concernaient que des activités criminelles, essentiellement du trafic de stupéfiants. On a aussi détecté de nombreux projets de meurtres ou d’atteintes graves à l’intégrité physique qu’on signalait aux autorités des pays concernés afin qu’ils empêchent la commission de ces crimes. »

En avril 2020, sous l’égide d’Eurojust, une équipe commune d’enquête est constituée avec les policiers néerlandais qui s’intéressent également de près à ces appareils utilisés par 10.000 personnes dans leur pays. L’analyse des millions de messages échangés par leurs possesseurs leur permettra d’interpeller une centaine de suspects et saisir plus de 8.000 kg de cocaïne, 1,2 tonne de méthamphétamine en cristaux, de démanteler 19 laboratoires de drogues synthétiques et de mettre la main sur des dizaines d’armes à feu, des montres de luxe, des voitures utilisées pour le transport de drogue, ainsi que plus millions d’euros en liquide. Plus grave encore, les investigations ont révélé « des indices de fuite au niveau des services de police », qui sont pris « extrêmement au sérieux », a souligné la cheffe de la police néerlandaise, Janine van den Berg, lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi à La Haye ( Pays-Bas).

Une enquête loin d’être terminée

En France, « les outils mis en place ont permis de détecter des structures criminelles de très haut niveau », impliquées dans les trafics d’armes ou de stupéfiants, ou de blanchiment d’argent, a pour sa part indiqué Carole Etienne, procureur de la République de Lille, sans en dire davantage. Cette enquête inédite, qui a déjà donné de nombreux résultats, est loin d’être terminée. Une information judiciaire a été ouverte en mai dernier et un juge d’instruction saisi. « Il s’agit désormais de mettre à jour les membres de cette organisation » qui fournissait ces téléphones cryptés au gotha mondial de la criminalité, conclut Fabienne Lopez. Dans le monde, au moins 50.000 appareils EncroChat étaient en utilisation… du moins, jusqu’au 13 juin dernier.