La bande sévissait aux abords de la gare de la Part-Dieu. CYRIL VILLEMAIN/20 MINUTES — C. VILLEMAIN / 20 MINUTES

Les enquêteurs lyonnais avaient constaté au cours du printemps « une recrudescence de vols commis sous la menace d’armes » sur la ligne A du métro et aux abords de la gare de la Part-Dieu. Des couteaux, des pistolets employés pour extorquer aux victimes de l’argent, des bijoux, des téléphones ou encore leur portefeuille. Mardi matin, à l’aube, ils ont arrêté six mineurs, âgés de 16 et 17 ans, soupçonnés d’être les auteurs de ces agressions.

Phénomène de bande

« Les plaintes des victimes et l’étude approfondie des caméras de vidéo protection ont permis d’établir que nombre de ces vols, plus d’une dizaine, semblaient avoir été commis par un groupe de plusieurs jeunes hommes agissant de concert en phénomène de bande », explique ce jeudi la sûreté du Rhône.

Les suspects, déjà tous connus des services de police, repéraient leurs victimes parfois aux distributeurs de billets ou dans les stations de transport en commun. Ils les forçaient à retirer de l’argent et les dépouillaient de leurs effets personnels, ajoutent les enquêteurs. Ils doivent être présentés ce jour au parquet de Lyon en vue de l’ouverture d’une information judiciaire.