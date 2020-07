Police municipale. (Illustration) — FRANCK LODI/SIPA

Lundi soir, aux alentours de 22h50, la police est intervenue après le signalement, par un ASVP qui n’était pas en service, d’un camion blanc circulant à vive allure à Nice. Le véhicule était en train de percuter plusieurs voitures en stationnement, rue Amiral-de-Grasse, en plein centre-ville.

Et alors qu’il est suivi par la police municipale, le poids lourd a continué sa course et percuté plusieurs véhicules. Il a finalement été arrêté rue Paganini. A son bord deux hommes, invectivant les riverains et cherchant à en venir aux mains.

Conducteur et passager alcoolisés

Le bilan final de cette course folle est de sept voitures endommagées et d’un conducteur de deux-roues blessé qui a tenté de suivre le camion. Il a été transporté au CHU Pasteur.

Les deux hommes, testés positifs au contrôle alcoolémie, ont été placés en cellule de dégrisement puis confiés à un officier de la police judiciaire à Auvare.