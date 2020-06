Des policiers dans le centre ville de Marseille (photo d'illustration). — G. Bottino / Sopa Images / SIPA

Un policier âgé de 20 ans s’est suicidé ce lundi soir dans les locaux du commissariat de Noailles, à Marseille, a-t-on appris de source policière. Ce jeune adjoint de sécurité, affecté à la division Centre de Marseille, s’est donné la mort avec son arme de service, dans les vestiaires du commissariat.

Selon le quotidien La Provence​, il venait de réussir son concours de gardien de la paix. Ce jeune homme était affecté au service de nuit du commissariat de Noailles, après un passage à l’escorte du tribunal de grande instance.

C’est avec une immense tristesse que nous déplorons le suicide de l'un de nos collègues affecté à la Division Centre de #Marseille.

Toutes nos pensées vont à sa famille, ses proches et ses collègues. — Police nationale 13 (@PoliceNat13) June 30, 2020

« Toutes nos pensées vont à sa famille, ses proches et ses collègues », a déclaré la Direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône sur Twitter. Elle a passé son logo en noir et blanc et a ajouté un bandeau noir en hommage à ce jeune homme.