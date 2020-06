ACCIDENT Le jeune garçon était parti se promener non loin du site des aiguilles de Port Coton

Le site des aiguilles de Port-Coton, à Belle-Ile. — C. Allain / 20 Minutes

Le corps sans vie d’un enfant de 12 ans a été retrouvé dimanche soir au pied des falaises de Belle-Ile (Morbihan), a-t-on appris auprès de la gendarmerie ce lundi matin. Ce sont les parents de l’enfant qui ont alerté les gendarmes vers 20 h 45, inquiets de ne pas le voir revenir. Son corps a été retrouvé deux heures plus tard au pied des falaises de la partie sud de l’île, non loin des aiguilles de Port Coton. « L'adolescent aurait fait une chute d’environ 40 m », précise le capitaine Eric Cochois, adjoint au commandant de la compagnie de gendarmerie de Lorient. Son corps a été retrouvé non loin de l’hôtel Le Grand Large, à Goulphar.

D’après nos informations, l’enfant était en vacances avec ses parents depuis une semaine à Bangor. La famille originaire de la région parisienne devait séjourner encore une semaine sur l’île du Morbihan. Dimanche soir, le jeune adolescent aurait demandé à ses parents l’autorisation de se promener.

L’hélicoptère de la Sécurité civile sur place

Inquiets de ne pas le voir revenir, ses parents ont alerté les gendarmes vers 20 h 45. L’hélicoptère Dragon 56 de la Sécurité civile s’est posé sur l’île vers 22 h 30 avec un chien pisteur de la gendarmerie de Vannes à son bord. Vers 21 h, la géolocalisation du téléphone de l’adolescent n’avait rien donné, laissant supposer qu’il était déjà décédé à cette heure, précise le capitaine Cochois. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Belle-Ile. La piste accidentelle est clairement privilégiée par les gendarmes.