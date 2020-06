Photo d'illustration du Rhône, à Lyon, le 20 juin. — ROMAIN DOUCELIN/SIPA

Un saut dans le Rhône a été fatal à un adolescent ce samedi. Le jeune homme de 16 ans a été retrouvé mort noyé en fin d’après-midi après s’être jeté depuis le pont de Décines, commune de la métropole de Lyon.

L’alerte a été donnée vers 15 heures par des témoins et des amis de la victime, dont le corps a été repêché deux heures plus tard par les services de secours mobilisés. Une vingtaine de pompiers, dont des plongeurs et des équipes cynophiles, ont été engagés dans l’opération de secours.

Si les circonstances du drame n’ont pas été précisées par les pompiers, Le Progrès indique qu’un groupe d’adolescents, pour la plupart footballeurs au FC Gerland, se baignaient dans un bras du Rhône, lorsque la victime, qui résidait à Lyon 9e, aurait coulé à pic en sautant du pont de Décines. Le Progrès précise qu’un autre corps, non identifié, aurait été repêché ce samedi matin dans le Rhône, à hauteur du pont Gallieni (Lyon 7e).